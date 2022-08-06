СКА обыграл «Сочи» в матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open — 3:1. Южане открыли счет в первом периоде: всего за секунду до сирены Никита Точицкий реализовал большинство.

Во втором периоде СКА вышел вперед. Валентин Зыков сравнял счет на 23-й минуте, а Артём Фёдоров забросил вторую шайбу армейцев на 37-й.

Наконец в третьем периоде Марат Хайруллин на 49-й минуте установил окончательный счет встречи.

СКА в трех играх одержал три победы. 3 августа подопечные Романа Ротенберга одолели минское «Динамо» (4:1), а 4 августа победили «Адмирал» 6:2.

7 августа петербуржцы встретятся с «Авангардом», а 9 августа — со сборной России до 25 лет.