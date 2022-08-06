Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что его задели слова нападающего Артема Дзюбы о его команде, сообщает Мойка78. Ранее Дзюба дал понять, что не собирается переходить в екатеринбургский клуб.

«У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить, но он не ответил, — сказал Иванов в интервью «Матч ТВ». — Хотелось узнать, может он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем».

Артем Дзюба остается свободным агентом с 1 июля после ухода из «Зенита». Форвард выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2022 год с арендой на полгода в тульский «Арсенал». Также в его карьере были московский «Спартак», «Томь» и «Ростов».