Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче четвертого тура чемпионата России по футболу против «Ахмата» (0:0). Как сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу петербургского клуба, 25-летний бразилец повредил бедро. Ориентировочные сроки восстановления составляют 4-5 недель.

В текущем сезоне Клаудиньо провел пять матчей во всех турнирах (Суперкубок России и премьер-лига), забил один гол и отдал две голевые передачи.

После четырех туров «Зенит» идет в таблице на третьем месте с восемью очками (две победы и две ничьи). Лидерство с абсолютно равными показателями делят «Спартак» и ЦСКА.

В пятом туре «Зенит» сыграет с ЦСКА. Игра пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге и стартует в 17:00 по московскому времени.