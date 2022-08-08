СКА уступил «Авангарду» в четвертом туре хоккейного турнира Sochi Hockey Open — 1:3. Армейцы открыли счет на 18-й минуте: большинство реализовал Михаил Воробьев, которому ассистировал Алекс Грант.

Во втором периоде омичи забросили ответную шайбу, также в большинстве. Отличился Кристиан Ярош с передачи Сергея Толчинского на 23-й минуте.

В третьем периоде «Авангард» забросил еще две шайбы. Сперва на 47-й минуте Рид Буше также забил в большинстве после передач Толчинского и Алексея Береглазова. Наконец за 23 секунды до финальной сирены сам Толчинский поразил пустые ворота с передачи Алекса Броадхерста, набрав, таким образом, три очка.

В заключительном пятом туре турнира СКА встретится со сборной России для игроков не старше 25 лет.