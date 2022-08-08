Депутат Роман Терюшков скептически высказался об успехе россиянина Даниила Медведева на турнире в мексиканском Лос-Кабосе. В финальном матче первая ракетка мира обыграл британца Кэмерона Норри — 7:5, 6:0. Для Медведева этот титул стал первым после выигрыша US Open в 2021 году.

Однако Терюшков заявил, что не смотрел игру Медведева, «как и большинство россиян». По его словам, теннисист ему перестал быть интересен после того, как убрал из своего профиля в соцсети флаг России по требованию ATP.

Также депутат усомнился в российском гражданстве теннисиста.

«не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Д. Медведев, если живет во Франции и, вероятно, имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественной, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения», — написал Терюшков в Телеграм-канале.

Медведев стал третьим теннисистом из России, который возглавил рейтинг ATP. Ранее это удавалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину.