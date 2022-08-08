Рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой находится в завершающей стадии у Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает «Мойка78» со ссылкой на «Матч ТВ». Пресс-служба РУСАДА пояснила, что расследование дела защищенного лица должно быть особо тщательным.

Валиева является защищенным лицом, поскольку на момент допингового скандала ей еще не было 16 лет.

В ближайшее время итоги расследования будут переданы в отдел обработки результатов.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России 2021 года, на котором она одержала победу. Проверка выявила у нее триметазидин.

Валиева завоевала золото Олимпиады-2022 в командном турнире, а на следующий день после его завершения стало известно о положительной пробе. Несмотря на это, Валиева была допущена до участия в индивидуальных соревнованиях. В них она заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы.