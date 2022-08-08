Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей турнира в американском Сан-Хосе. В финальном матче обыграла американку Шелби Роджерс — 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

Касаткина, «посеянная» под номером 7, взяла по две подачи Роджерс в каждом из трех сетов (всего шесть) и проиграла две своих в первом сете.

Обе теннисистки сделали по одному эйсу, Касаткина допустила девять двойных ошибок против двух у соперницы.

Это второй турнир в США, выигранный российской теннисисткой на этой неделе. Ранее Людмила Самсонова победила на турнире в Вашингтоне.