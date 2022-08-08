Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал ситуацию со своим непереходом в «Зенит». Этим летом в СМИ появилась информация, что кандидат в сборную России близок к трансферу в петербургский клуб, однако в итоге Лантратов остался в Подмосковье.

— Уже все на эти вопросы ответили, вопрос не ко мне. Ответило и руководство клуба, — цитирует «РБ Спорт» Лантратова.

— Только вы не отвечали. Что случилось?

— Не знаю, даже не могу ответить.

— Не общались с Сергеем Богдановичем (Семаком)?

— Не общался.

— Что говорит ваш агент?

— Ничего. Все тихо.

Летом «Зенит» покинул другой вратарь Станислав Крицюк. В результате чемпионы России в нынешнем сезоне сделали ставку на 19-летнего воспитанника Даниила Одоевского. Также в составе «Зенита» числится ветеран команды Михаил Кержаков, а этим летом был взят в аренду бразилец Иван Куарежма.