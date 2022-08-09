Сборная России по футболу может провести в сентябре товарищеские матчи с двумя азиатскими командами. Как сообщает Мойка78 со ссылкой на «Спорт-Экспресс» и телеграм-канал «Мутко Против», сейчас ведутся переговоры с командами Ирана и Узбекистана. При этом договоренностей еще не достигнуто.

Напомним, что УЕФА отстранил команды из России, включая сборную, от участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2022/23. Подопечные Валерия Карпина, таким образом, не сыграют в Лиге наций.

Последний официальный матч сборной России состоялся в ноября 2021 года — тогда россияне уступили Хорватии 0:1 в отборочном матче за право выхода на чемпионат мира-2022.

Со сборной Узбекистана Россия не играла еще ни разу. С Ираном россияне провели два товарищеских матча: В 2011 (0:1) и 2017 году (1:1).