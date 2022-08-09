12-летняя ученица тренера Евгения Плющенко Ева Зубкова во время тренировки исполнила аксель в три с половиной оборота. Видео прыжка юной фигуристки опубликовал сам Плющенко в своей социальной сети.

Двукратный олимпийский чемпион, а теперь тренер Плющенко пояснил, что Ева Зубкова занимается в его академии «Ангелы Плющенко» пока что пять месяцев.

На соревнованиях спортсменка представляет Новосибирск.

Тройной аксель считается одним из самых сложных прыжков в современном фигурном катании. Это единственный прыжок с нецелым числом оборотов — 3,5 вокруг своей оси.