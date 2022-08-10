Сергей Юран мог быть уволен с поста главного тренера «Химок» за предложение сдать матч. Об этом заявил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, в концовке прошлого сезона Юран предлагал «Ростову» сдать игру в обмен на шесть очков в новом сезоне. Дончане ответили отказом и победили 2:1, несмотря на то, что уже не имели турнирной мотивации.

Вскоре об этом якобы узнал исполняющий обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц, который потребовал от инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова уволить Юрана. Тот согласился, но попросил отсрочку, чтобы команда могла побороться за выживание.

В результате под руководством Юрана «Химки» сохранили прописку в премьер-лиге, одолев в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». В новом сезоне подмосковная команда стартовала с двух положительных результатов: сперва «Химки» отобрали очки у «Зенита» (1:1), а затем обыграли «Пари НН». Наконец в третьем туре «Химки» уступили как раз «Ростову» (0:1), и Юран был отправлен в отставку. При этом решение по нему было принято еще в прошлом сезоне.

Новым главным тренером «Химок», скорее всего станет помощник Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев.