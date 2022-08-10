«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в 2022 году, сообщает «Мойка78». В матче за титул, состоявшемся в Хельсинки, подопечные Карло Анчелотти взяли верх над «Айнтрахтом» — 2:0. Голами у мадридцев отметились Давид Алаба на 37-й минуте и Карим Бензема на 65-й.

«Реал» провел матч в следующем составе: Куртуа — Карвахаль (Рюдигер, 85), Милитао, Алаба, Менди — Модрич (Родриго, 67), Каземиро, Кроос (Тшуамени, 85) — Вальверде (Камавинга, 76) — Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 85).

Для «Реала» этот Суперкубок стал пятым в истории. Ранее испанский клуб выигрывал трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 году. Мадридцы повторили рекорд «Барселоны» и «Милана» по титулам.

«Айнтрахт» впервые в истории участвовал в турнире.