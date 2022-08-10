Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с форвардом СКА Михаилом Воробьевым. 25-летний нападающий 10 августа на заседании суда признался в покупке военного билета.

«Человек нарушил закон. Я больше удивлён, что система не работает. Ребята должны так или иначе — в соответствии с законом — отслужить или поступить в ВУЗ, где есть военная кафедра», — цитирует «Чемпионат» Фетисова.

Воробьеву грозит от 7 до 12 лет лишения свободы за дачу взятки, но он может обойтись и штрафом. Нападающий перешел в СКА в 2021 году и в дебютном сезоне набрал 27 (7+20) очков в 57 матчах за армейцев при показателе полезности «+19».

Следующее заседание по делу Воробьева состоится 22 августа.