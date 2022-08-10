Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Литвы лишить государственных наград своих фигуристов Маргариту Дрозябко и Повиласа Ванагаса. Причиной этого стало участие пары в шоу супруги Пескова Татьяны Навки. Также обсуждается вопрос лишения их российского гражданства.

«Можно ли отрицать те награды, которые заработали спортсмены, выступая за ту же Литву? Которые делали так, чтобы флаг Литвы поднимался, — цитирует «РИА Новости» Пескова. — Вы можете это указом аннулировать, но это невозможно. Все равно у них останутся там те люди, которые любят и восхищаются их творчеством, их спортом».