Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу недавних заявлений президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сообщает «Мойка78». Бах заявил, что пока не настало время пересмотреть рекомендации об отстранении российских атлетов.

«Безобразно, он настраивает против нас весь мир, он не имеет права этого делать»,- цитирует ТАСС Тарасову.

МОК 28 февраля выпустил рекомендации отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия во всех международных соревнованиях. Почти все федерации последовали этому совету, и россияне остались на международных турнирах в считанном количестве видов спорта — теннисе, боксе, MMA, шахматах. Более того, им запрещено выходить на старты под флагом России.