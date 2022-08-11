Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин оценил свой прогресс на позиции флангового защитника. Хавбек перешел в «Зенит» из «Оренбурга» летом 2019 года. В составе оренбуржцев он выступал ближе к атаке, однако в Петербурге раскрылся оборонительный потенциал Сутормина, и Сергей Семак чаще использует его на правом фланге защиты.

«Это вопрос и переключения, и отбора, и занятия какой-то определенной позиции. С опытом ты уже всё делаешь автоматически, но у меня иногда появляются в игре на этот счет какие-то мысли, — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита». — А если ты задумался, потерянная доля секунды может повлиять на эпизод. Я над этим работаю, анализирую свою игру, стараюсь прибавлять».

Также футболист отметил, что стал в последнее время лучше действовать в обороне.

Всего Сутормин отыграл за «Зенит» ровно 100 матчей и забил 13 мячей. В составе петербуржцев он выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России, а также попал в сборную России, где провел три матча и забил один мяч в ворота Кипра ударом головой.