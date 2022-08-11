Последний представитель России вылетел с теннисного турнира в Монреале. Восьмая ракетка мира Андрей Рублев не смог преодолеть барьер второго курга, уступив британцу Дэниэлу Эвансу — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 32 минуты. Рублев взял одну подачу соперника и проиграл три своих. На счету обоих теннисистов по три эйса, у Рублева три двойных ошибки против двух у Эванса.

Барьер второго круга также не смог преодолеть лидер мирового рейтинга ATP Даниил Медведев, проигравший австралийцу Нику Кирьосу. И Рублев, и Медведев начинали борьбу уже со второго круга. В первом же круге Аслан Карацев уступил Максиму Кресси из США. Единственным россиянином, кто смог выиграть стартовый матч на турнире, стал Карен Хачанов, который в первом круге одолел Франсиско Черундоло из Аргентины. Однако уже во втором круге Хачанов проиграл Марину Чиличу из Хорватии.

Таким образом, в одиночном разряде на турнире в Монреале не осталось россиян.