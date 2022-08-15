Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов ответил на вопрос о возможности возвращения в клуб нападающего Артема Дзюбы. Форвард остается свободным агентмо после ухода из «Зенита».

«Сейчас вы видите, что в линии атаки Саша Соболев выглядит замечательно. Есть Николсон. Атака у «Спартака» выглядит мощно», — приводит «РБ-Спорт» слова Клейменова.

Дзюба — воспитанник «Спартака» и защищал цвета клуба с перерывами на аренды до 2015 года. Однако после ухода в «Зенит» форвард неоднократно критиковал красно-белых, а болельщики отзывались о нем резко негативно.

Летом в СМИ регулярно появлялась информация об уходе Дзюбы в иностранный клуб, однако он по-прежнему остается свободным агентом. В сезоне-2021/22 форвард провел за «Зенит» 39 матчей и забил 13 мячей во всех турнирах.