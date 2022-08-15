Главный тренер сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерий Карпин высказался резко против системы Fan ID, которая действует на ряде арен российской премьер-лиги с этого сезона. В частности, тренера возмутила низкая посещаемость матча в Нижнем Новгороде 14 августа, в котором «Ростов» победил «Пари НН» со счетом 4:3. На игре присутствовало порядка 5700 фанатов.

«Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с 5 тысячами болельщиков? А там, где нет Fan ID, по 15–20 тысяч приходят, — приводит слова Карпина Мойка78 со ссылкой на РБК. — Мы в Ростове не можем играть с 20 тысячами, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Либо вводите везде, либо не вводите нигде».

В Ростове-на-Дону система Fan ID также действует с начала сезона. Планируется, что с 1 января она будет действовать на всех аренах РПЛ.

Введение Fan ID вызвало протесты у многих болельщиков: активные фанаты объявили о бойкоте всех матчей сезона.