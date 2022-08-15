Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу недавних слов Ричарда Макларена об отстранении российских спортсменов от международных стартов. Автор доклада о допинге в российском спорте считает, что исключение россиян из международных соревнований на основании ситуации в Украине было несправедливым.

«Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену, — цитирует ТАСС Тарасову. — На Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны».

Весной 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить всех спортсменов из России от участия в международных стартах. Большинство международных федераций последовали этому совету: на данный момент россияне могут участвовать только в турнирах по шахматам, теннису, боксу, ММА, а также некоторых менее популярных дисциплинах.