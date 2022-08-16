Экс-игрок «Зенита» и сборной России Артём Дзюба близок к переходу в турецкий клуб «Адана Демирспор», сообщает Мойка78 со ссылкой на «Спорт-Экспресс». Источник утверждает, что 33-летний форвард будет получать 1,5 миллиона евро в год.

Еще одним претендентом на него был «Истанбул», но клуб из Стамбула предлагал футболисту более низкую зарплату. Ранее сообщалось, что Дзюба не рассматривает предложения ниже 1 миллиона евро в год.

В мае Дзюба объявил об уходе из «Зенита», за который выступал с 2015 года.

С 1 июля форвард стал свободным агентом, в прессе появлялись данные о переговорах россиянина с рядом иностранных клубов. Однако в результате контракт так и не был подписан. В числе претендентов на него назывались «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Галатасарай», «Ференцварош».

В прошлом сезоне Дзюба провел в «Зените» 39 матчей и забил 13 мячей.

В составе «Адана Демирспор» уже выступает бывший футболист «Зенита» — защитник Ярослав Ракицкий.