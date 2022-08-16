Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова перенесет операцию на колене. Об этом фигуристка сообщила на своей странице в социальной сети. По словам 18-летней спортсменки, травма колена у нее уже давно и не позволяет ей тренироваться в полную силу.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил в интервью ТАСС, что Щербакова будет прооперирована в Германии и отправится туда 17 августа.

Щербакова за свою карьеру выиграла Олимпиаду в Пекине, стала чемпионкой мира, трижды победила на чемпионатах России, завоевала два серебра чемпионатов Европы и одно — в финале Гран-при.

Напомним, что российские фигуристы были отстранены от участия в международных стартах в сезоне-2022/23.