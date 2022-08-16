Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об отношениях после помолвки. Пара выступает в танцах на льду, а в июне 2022 года Кацалапов сделал партнерше предложение.

«Вне льда мы не находимся друг с другом 24 на 7, и у каждого есть свои дела, свое личное пространство. Мы не надоедаем друг другу, а иногда даже успеваем соскучиться», — цитирует Собака.ru Кацалапова.

Синицина и Кацалапов выступают в паре с 2014 года после Олимпиады-2014. Пара выиграла чемпионат мира, два чемпионата Европы, а также стали олимпийскими чемпионами Пекина-2022 в командном турнире. Кроме того, дуэт взял серебро Игр-2022 в личном первенстве.