«Торпедо» уволило Александра Бородюка с поста главного тренера клуба, сообщает Мойка78 со ссылкой на «Спорт-Экспресс». Специалист во второй раз в карьере возглавил черно-белых в марте 2021 года. Под его руководством «Торпедо» вернулось в премьер-лигу, из которой вылетело в 2015 году. В РПЛ черно-белые набрали одно очко в пяти играх и занимают предпоследнее место в таблице.

Примечательно, что в прошлый раз торпедовцы вышли в РПЛ также под руководством Бородюка — по итогам сезона-2013/14.

Бородюк начал тренерскую карьеру в штабе «Крыльев Советов» в 2000 году. С 2002 по 2012 год он работал ассистентом главных тренеров в сборной России, помогая Валерию Газзаеву, Юрию Семину, Гусу Хиддинку и Дику Адвокату. В 2006 году он провел два матча на правах исполняющего обязанности главного тренера национальной команды (0:1 с Бразилией и 0:0 с Испанией).

После ухода из сборной Бородюк возглавлял «Торпедо», казахстанский «Кайрат», сборную Казахстана и австрийский «Хорн».

Помимо Бородюка, из клуба были уволены президент Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин. Их заменит директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус.

После отставки Бородюка тренировки торпедовцев проводит его бывший ассистент Андрей Каряка. Ближайший матч «Торпедо» проведет 21 августа на выезде с «Зенитом».