Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло считает, что наставник «Зенита» Сергей Семак может возглавить туринский клуб в будущем.

На соответствующий вопрос в интервью «РБ-Спорт» Капелло ответил: «Почему нет? Я думаю, Сергей смог бы добиться большого успеха в европейском гранде».

Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. Под его руководством петербуржцы четыре раза подряд выиграли чемпионат России, взяли Кубок и три Суперкубка страны.

Капелло руководил «Ювентусом» с 2004 по 2006 год. Под его руководством туринцы выиграли два чемпионата Италии, но оба они были отобраны в результате коррупционного скандала. Сборную России Капелло возглавлял с 2012 по 2015 год. Семак входил в его тренерский штаб, а затем помогал его сменщику Леониду Слуцкому.