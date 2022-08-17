Российская фигуристка Александра Трусова стала индивидуальным предпринимателем. Соответствующая запись о регистрации появилась на сайте rusprofile.

Серебряный призер Олимпиады-2022 сможет осуществлять вспомогательную деятельность. Среди ее видов: «исполнительские искусства», а также розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках. Торговля может осуществляться едой, напитками, табачной продукцией, одеждой, текстилем, обувью и другими товарами.

Александре Трусовой 23 июня исполнилось 18 лет. За свою карьеру она завоевала серебро Олимпиады в Пекине, бронзу чемпионата мира, бронзу финала Гран-при и две бронзы чемпионатов Европы, два серебра и две бронзы чемпионатов России, а также побеждала и попадала в призы международных и национальных турниров. На Играх-2022 Трусова первой в мире исполнила пять четверных прыжков в одной программе.