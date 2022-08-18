Бывший капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба продолжит карьеру в турецком «Адана Демирспоре», сообщает Мойка78. Контракт подписан по схеме «1+1» (один сезон с возможностью автоматического продления еще на сезон).

33-летний Дзюба в конце прошлого сезона объявил об уходе из «Зенита», за который выступал с 2015 года.

В составе сине-бело-голубых Дзюба провел 249 матчей, забил 108 голов и отдал 23 передачи. С «Зенитом» он выиграл четыре чемпионата России, три Кубка и четыре Суперкубка страны.

Также в карьере форварда были «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

В составе сборной России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов. По последнему показателю он делит рекорд с Александром Кержаковым.

В составе «Адана Демирспор» выступает бывший защитник «Зенита» украинец Ярослав Ракицкий.