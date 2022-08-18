Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку после перенесенной операции. 18-летняя спортсмена в своей соцсети выложила фото с костылем из больничной палаты.

«Операция позади, спасибо за вашу поддержку, получила очень много сообщений с добрыми пожеланиями», — написала Щербакова.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка перенесет в Германии операцию на колене.

Щербакова за свою карьеру выиграла Олимпиаду в Пекине, стала чемпионкой мира, трижды победила на чемпионатах России, завоевала два серебра чемпионатов Европы и одно — в финале Гран-при.

Напомним, что российские фигуристы были отстранены от участия в международных стартах в сезоне-2022/23.