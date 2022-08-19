Норвегия может быть отстранена от участия в Олимпийских играх из-за нарушений антидопингового кодекса, сообщает издание NRK. Причиной стали проблемы с тестированием несовершеннолетних спортсменов.

В законе о тестировании атлетов в возрасте от 15 до 18 лет. Дело в том, что по местному закону их запрещено проверять на допинг без согласия родителей. Таким образом, за последние два года ни один норвежский спортсмен-тинейджер не прошел тестирование без предупреждения о визите офицеров ВАДА.

Опасение выразили президент Олимпийского комитета Норвегии Берит Кьелль и председатель правления антидопингового агентства Норвегии Торхильд Уидви. Они направили министру культуры Анетт Треттебергстуен письмо с требованием изменить закон, чтобы не столкнуться с санкциями от Международного олимпийского комитета.