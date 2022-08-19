Бывший капитан «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба провел первое занятие в составе новой команды — «Адана Демирспор», сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу турецкого клуба.

33-летний нападающий готовится вместе с остальным коллективом «Аданы» к игре 3-го тура Турецкой суперлиги против стамбульского «Фенербахче». Встреча состоится 22 августа на поле «Фенера», начало — в 21:45 по Москве.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на этой неделе, его контракт заключен на один сезон с возможностью автоматического продления еще на год.

До этого Дзюба семь лет провел в «Зените» (с полугодичным перерывом на аренду в тульский «Арсенал».

Всего за сине-бело-голубых Дзюба отыграл 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 23 голевых передачи. Он выиграл четыре чемпионата, три Кубка и четыре Суперкубка России.