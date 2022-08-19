Российская фигуристка Ульяна Ширяева приняла решение сменить спортивное гражданство. Как сообщает BIV.com, 15-летняя спортсменка в начале года переехала в Канаду и сейчас хочет выступать за страну на соревнованиях.

Вопрос смены гражданства Ширяевой будет решен не раньше декабря 2022 года, однако ей уже разрешили выступать на турнире Belair Direct BC в Бернаби.

В 2021 году Ширяева стала третьей на этапе Кубка России среди юниоров. В 2022 году она заняла 11-е место на юниорском первенстве страны.

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил россиян от участия в международных турнирах на сезон-2022/23.