«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе из «Реала» полузащитника Каземиро, сообщает официальный сайт клуба. По данным СМИ, за хавбека английский клуб заплатит 70 миллионов евро. Каземиро подпишет контракт на четыре сезона с возможностью продления еще на один год.

Каземиро 30 лет. Он выступал за «Реал» с 2013 года. В общей сложности он провел за мадридцев 336 матчей и забил 31 мяч. С «Реалом» Каземиро выиграл три чемпионата, Кубок и три Суперкубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды в клубном ЧМ и трижды — в Суперкубке УЕФА.

В последнем розыгрыше Суперкубка УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом» (2:0) Каземиро был признан лучшим игроком встречи.