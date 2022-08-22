Новичок «Адана Демирспор» Артем Дзюба появился в стартовом составе на матч 3-го тура чемпионата Турции по футболу против «Фенербахче», сообщает Мойка78.

Форвард вышел в атаке под номером 24. Для 33-летнего россиянина эта игра стала первой в составе «Адана Демирспор». Он перебрался в клуб из Турции в середине августа после ухода из «Зенита». За сине-бело-голубых Дзюба провел семь сезонов, выиграл четыре чемпионата, три Суперкубка и два Кубка России.

В обороне «Адана Демирспора» свой третий матч за турецкую команду проводит экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1».