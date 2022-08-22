«Адана Демирспор» уступил «Фенербахче» в матче 3-го тура чемпионата Турции по футболу — 2:4. В стартовом составе «Аданы» вышли два бывших футболиста «Зенита» — в атаке под номером 24 появился россиянин Артем Дзюба, а в центре защиты под 44-м номером вышел украинец Ярослав Ракицкий.

После первых 45 минут стамбульцы вели 2:0. На 21-й минуте Эннер Валенсия реализовал пенальти, а на 41-й он же забил уже с игры, оформив дубль.

На 48-й минуте Миха Зайц сделал счет 3:0 в пользу «Фенера». На 56-й Юсуф Беланда реализовал пенальти, сократив отставание «Аданы». А ровно 10 минут спустя, на 66-й минуте забил уже сам Артем Дзюба. 33-летний форвард отличился с передачи Генри Оньекуру, сократив отставание до минимума.

Таким образом, на дебютный гол в Турции Дзюбе понадобилось чуть больше часа.

Однако спасти игру «Адана Демирспор» не смог. На 83-й минуте Ярослав Ракицкий был удален с поля, а минуту спустя Эгзиджан Алиоски установил окончательный счет встречи — 4:2.

На 88-й минуте Дзюба покинул поле, уступив место Бритту Ассомбалонге.

Победа вывела «Фенербахче» на первое место в таблице турецкой Суперлиги с 7 очками. «Адана Демирспор» имеет в активе шесть очков и опустился на шестое место.