Принципиальные соперники «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» провели очный поединок в рамках 3-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра завершилась победой подопечных Эрика тен Хага со счетом 2:1.

Счет на 16-й минуте открыл Джейдон Санчо. На 53-й Маркус Рэшфорд увеличил преимущество «МЮ». Мохамед Салах на 81-й отыграл один гол, но на большее команду Юргена Клоппа не хватило.

Команды играли в следующих составах:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Далот (Ван-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласия — Эриксен (ван де Бек, 86), Мактоминэй — Санчо (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Эланга (Марсьяль, 46) — Рэшфорд (Криштиану Роналду, 86).

«Ливерпуль»: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 85) — Эллиотт, Хендерсон (Фабиньо, 59), Милнер (Фабиу Карвалью, 73) — Салах, Роберто Фирмино, Диас.

После трёх туров «МЮ» идет на 14-м месте с тремя очками, «Ливерпуль» — 16-й, имея в активе 2 балла.