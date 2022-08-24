Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства. По ее словам, спортсмены из России не меняют гражданство из-за трехлетнего карантина, несмотря на многочисленные отстранения.

«У нас карантин три года. И, что бы ты ни делал, ты подписываешься на то, что три года вообще не можешь нигде выступать, — приводит слова Сидоровой Мойка78 со ссылкой на YouTube-канал Виктора Кравченко. — Поэтому, конечно, людей это тормозит, они надеются на что-то».

Легкоатлеты из России не были допущены до участия в Олимпиаде-2016, а с 2017 года получают индивидуальные допуски на турниры под нейтральным флагом. В 2021 году произошло очередное отстранение из-за нового допингового скандала, и на Олимпиаду в Токио смогли поехать только 10 легкоатлетов из России.

Анжелика Сидорова на Играх-2021 взяла серебро в прыжках с шестом. Также на ее счету золото ЧМ-2019 и чемпионата Европы-2014.