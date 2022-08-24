Представитель российского нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, как футболист сейчас относится к скандалу с интимным видео. Осенью 2019 года в сети появилось видео, где форвард «Зенита» и сборной России занимается мастурбацией. После этого Дзюбу лишили капитанской повязки в клубе, а в сборной временно вывели из состава.

«Это удел сильных людей — не замыкаться, а уметь иронизировать по поводу себя, а не только других. В России до сих пор половина комментов про руку и вот это все», — цитирует Sport24 Гольдмана.

Дзюба этим летом покинул «Зенит» и в августе перешел в турецкий «Адана Демирспор». В дебютной игре за новый клуб (2:4 с «Фенербахче») Дзюба отметился голом.