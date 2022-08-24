Российская фигуристка Мария Дмитриева сменила спортивное гражданство. 14-летняя спортсменка будет выступать за Израиль, сообщает «РИА Новости».

Дмитриева жила в Санкт-Петербурге. В апреле она перешла из группы Алексея Мишина к Сергею Розанову.

В сезоне-2021/22 Дмитриева стала восьмой на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста.

В Федерации фигурного катания Израиля сообщили, что смена спортивного гражданства находится пока что в процессе.

«У Марии Дмитриевой есть израильское гражданство. Разрешение на переход дает исполком федерации. Решение будет принято на заседании исполкома», — уточнил гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган.