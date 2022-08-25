СКА одержал победу над «Сибирью» в товарищеском турнире имени Пучкова — 4:2. Игры турнира проходят в Санкт-Петербурге.

СКА открыл счет на 17-й минуте: отличился Степан Фальковский с передач Михаила Воробьева и Антона Федорова.

Во втором периоде «Сибирь» вышла вперед. Сперва Александр Шаров на 26-й минуте отличился в меньшинстве, а на 29-й Владимир Бутузов забросил вторую шайбу новосибирцев, уже в большинстве.

Однако еще до перерыва СКА снова захватил лидерство. На 37-й минуте Александр Никишин в большинстве поразил ворота соперника с передачи Алекса Гранта. На 38-й также в большинстве забил Дамир Жафяров. Ассистировали ему Марат Хайруллин и Игорь Ожиганов.

Наконец на 47-й Дмитрий Бучельников реализовал большинство с передачи Ожиганова.

В стартовой игре турнира СКА обыграл «Северсталь» 4:1.