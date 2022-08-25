Дворовый хоккей медленно, но верно теряет свою популярность, считают опрошенные нами эксперты. А ведь когда-то он был чуть ли не главной зимней забавой всех окрестных мальчишек. Кажется, его успех постепенно перенимают спортивные школы. С одной стороны, грустно, ведь уходит эпоха, с другой, отрадно, ведь под присмотром профессионалов и в качественной экипировке играть куда безопаснее. Однако у дворового хоккея есть ряд неоспоримых преимуществ. Рассказываем, каких.

Дворовый хоккей часто называют любительским. Между тем, это разные вещи. В первый играют подростки или взрослые мужчины, которые когда-то были такими же на так называемых коробках. Второй — это уже состоявшиеся команды тех, кто так отдыхает после работы и имеет возможность приобрести форму и защиту, а также арендовать лед. Конечно, есть у них одна общая и немаловажная черта — в любительский, а также профессиональный хоккей нередко приходят именно из дворового. «Поэтому на местном уровне важно поддерживать ребят в этом начинании: заливать катки, регулярно чистить поверхность», — считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult, занимающегося исследованиями, в том числе в области спорта, Екатерина Косарева.

Дворовый хоккей, подчеркивает тренер хоккейных вратарей Андрей Федоров, способствует развитию у ребят не только физических, но и умственных качеств. Однако в условиях городской среды, сетует собеседник, он становится все менее востребованным. «В этом формате сложно поддерживать системность занятий, тренировочного процесса, а также решать проблемы с достаточно дорогостоящей экипировкой», — поясняет эксперт. Эта роль сейчас отводится спортивным школам, а дворовый хоккей становится просто способом получения заряда бодрости и хорошего настроения.

Однако команды при образовательных учреждениях, причем сформированные, в том числе из уличной ребятни существовали и ранее, говорит владелец хоккейного клуба «Атака» Данила Губкин. Коллективы выходили вполне неплохие и успешно защищали честь района или города на различных турнирах.

Между тем, добавляет специалист, дворовый хоккей — это неплохой способ выяснить, нравится вашему ребенку этот вид спорта вообще и стоит ли отправлять свое чадо в секцию. Ну и куда же без занятий на свежем воздухе, которые, как водится, очень полезны.

«Дети в наше время стали «тепличными», и устойчивый иммунитет — большая редкость. Условия жизни меняются, но крепких в Петербурге все меньше. А ведь именно мощные спортсмены дают результат в спорте высших достижений», — добавляет Данила Губки.

Какими бы ни были спортивные предпочтения наслаждаться ими приятнее, имея поблизости качественную инфраструктуру. Новый многофункциональный комплекс «СКА Арена», пожалуй, сумеет угодить всем — и тем, кто захочет записать ребенка в секцию, и тем, кто сам давно мечтает погонять шайбу, и тем, кто предпочитает наблюдать за профессионалами. Стадион вместимостью 21,5 тысячи человек на хоккейных матчах распахнет свои двери весной 2023 года. Сейчас он готов на более чем 80%. А рядом во всю идет благоустройство парка в 12 гектаров, где помимо разнообразной зелени и зон отдыха ожидается обилие открытых спортивных сооружений.