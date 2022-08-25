Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси», утверждает Мойка78 со ссылкой на соцсети журналиста Джанлуки ди Марцио. Лондонцы могут выплатить за 19-летнего хавбека отступные, прописанные в контракте.

В соглашении Захаряна прописан пункт о возможности переезда в европейский клуб за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» пять матчей, забил один мяч и отдал два голевых паса. Также на его счету четыре матча за сборную России.

В разные годы в «Челси» выступали три российских футболиста: Дмитрий Харин (1993-1999), Алексей Смертин (2004-2005) и Юрий Жирков (2009-2011).