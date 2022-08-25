Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов отдал голевой пас в дебютном матче за «Хапоэль» из Беэр-Шевы. 22-летний форвард появился на поле в ответной игре раунда плей-офф отборочного турнира Лиги конференций против румынской «Университати» из Крайовы.

Сулейманов вышел на замену на 73-й минуте. 90 минут игры завершились со счетом 0:0. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.

Судья назначил дополнительное время. На последней минуте первого дополнительного тайма «Университатя» открыла счет, однако уже через минуту «Хапоэль» сравнял счет. В эпизоде с голом команды Сулейманов отдал голевой пас.

В серии 11-метровых ударов Сулейманов бил первым в составе своей команды и реализовал попытку. «Хапоэль» выиграл по пенальти 4:3 и пробился в групповой этап Лиги конференций.