СКА в своей официальной социальной сети сообщил, что российская фигуристка Александра Трусова примет участие в презентации команды на сезон-2022/23. Пройдет мероприятие в «Хоккейном городе» 28 августа, начало — в 10:40 по московскому времени.

СКА будет транслировать презентацию в своих соцсетях, кроме того, трансляция будет в эфире канала «Матч! Страна».

Трусовой 18 лет. За свою карьеру она взяла серебро Олимпиады-2022, бронзу чемпионата мира, две бронзы чемпионата Европы, два серебра и две бронзы чемпионата России. На Играх в Пекине Трусова первой в мире исполнила пять четверных прыжков во время одной программы.