Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в американском Кливленде. В матче 1/4 финала Самсонова обыграла представительницу Польши Магду Линетт. Итоговый счет — 6:4, 6:3 в пользу Самсоновой.

Матч длился 1 час 35 минут. Линетт подала шесть подач навылет, Самсонова — в два раза меньше. На счету обеих по одной двойной ошибке. Россиянка взяла четыре подачи соперницы, проиграв одну свою.

В полуфинале Самсонова сыграет с победительницей матча между двумя американками — Бернардой Пэрой и Софией Кенин. Сейчас в их поединке идет второй сет. В первом Пэра победила 6:2, во втором Кенин ведет 1:0 на подаче соперницы.

В другом полуфинале сыграют белоруска Александра Соснович и француженка Ализе Корне.