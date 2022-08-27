Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заявила, что ей предлагали сменить спортивное гражданство, сообщает Мойка78 со ссылкой на «РИА Новости».

Алимбекова рассказала, что она не раздумывала о смене гражданства и планирует и дальше выступать за Беларусь.

«Я начала заниматься в Белоруссии и менять свою страну на другую я не буду», — пояснила Алимбекова.

Динара Алимбекова стала олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафете. В сезоне-2021/22 она попадала на подиумы на этапах Кубка мира четыре раза.

Напомним, что биатлонисты из России и Беларуси были отстранены от участия в международных стартах на сезон-2022/23.