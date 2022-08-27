Власти Финляндии обсуждают закон, который позволит конфисковать арену хоккейного клуба «Йокерит», сообщает издание Helsingin Sanomat. Данная инициатива исходит от мэра Хельсинки Пааво Архимяки.
Владельцами арены остаются российские бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко.
Закон предусматривает возможность конфисковать собственность российских бизнесменов по примеру других стран.
В Финляндии также обсуждают вариант выкупа арены, но проблемой остаются наложенные на Ротенберга и Тимченко санкции.
«Йокерит» с 2014 года входил в состав КХЛ. Весной 2022 года клуб объявил о выходе из состава лиги.