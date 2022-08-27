«Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 9:0 в матче четвертого тура чемпионата Англии. Голами у подопечных Юргена Клоппа отметились Луис Диас (3-я и 85-я минуты), Харви Эллиотт (6-я), Трент Александр-Арнольд (28-я), Роберто Фирмино (31-я и 62-я), Виргил ван Дейк (45-я) и Фабио Карвальо (80-я). Еще один гол «Борнмут» забил в свои ворота — автогол на 46-й забил Крис Мефам.

«Ливерпуль» повторил рекорд Английской премьер-лиги. Ранее такой же счет фиксировался в матчах «Манчетср Юнайтед» — «Ипсвич» (1995 год), «Лестер» — «Саутгемптон» (2019), «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (2021).

«Ливерпуль» побеждал с разностью в девять голов в 1899 году (10:1 с «Ротерхэмом») и в 1989-м (9:0 с «Кристал Пэлас»).

В таблице АПЛ «Ливерпуль» поднялся на восьмое место — до этого действующие вице-чемпионы набрали только два очка.