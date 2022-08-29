«Химки» могут снова пригласить Сергея Юрана на пост главного тренера, сообщает Мойка78 со ссылкой на издание «Чемпионат». При этом 53-летний специалист был отправлен в отставку всего три недели назад, 10 августа.

По данным источника, клуб рассматривает Юрана в качестве возможной замены Николаю Писареву, который и сменил Юрана в середине августа. 31 августа Писарев может быть отправлен в отставку вместе с гендиректором клуба Дмитрием Ульяновым.

Юран руководил «Химками» в 2008, 2020 и 2022 году. На данный момент команда идет на 11-м месте в таблице РПЛ после семи туров. Под руководством Писарева «Химки» проиграли все три матча.

Помимо «Химок», в тренерской карьере Юрана были дубль «Спартака», ставропольское «Динамо», «Шинник», «Сибирь», «Балтика», «Зоркий», «СКА-Хабаровск», а также ряд клубов ближнего зарубежья.