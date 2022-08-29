Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не примет участия в матче 8-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака», утверждает Bobsoccer. 25-летний бразилец не успел восстановиться после травмы двуглавой мышцы бедра, которую получил в четвертом туре РПЛ против «Ахмата» (0:0). Врачи клуба сообщали в начале августа, что на восстановление ему понадобится 4-5 недель.

По данным источника, Клаудиньо пропустит не только встречу со «Спартаком», но и следующий матч против «Факела».

Зато возможен выход на поле голкипера Даниила Одоевского. 19-летний вратарь был удален с поля в той же игре с «Ахматом», после чего пропустил одну игру из-за дисквалификации, а еще в двух не попадал в заявку на матч. Место в воротах занимал 36-летний Михаил Кержаков.

Сейчас Одоевский вернулся в общую группу и может попасть в заявку на ближайшие матчи.

«Зенит» в нынешнем сезоне уже обыгрывал «Спартак» в матче за Суперкубок России. 9 июля на «Газпром Арене» петербуржцы победили 4:0.

После семи туров «Зенит» и «Спартак» занимают первые два места в таблице РПЛ. На счету петербуржцев 17 очков, у красно-белых — 16.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 по московскому времени.