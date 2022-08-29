Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к переходу в клуб с Кипра «Арис», сообщает «Спорт-Экспресс». Переговоры на данный момент находятся на завершающей стадии, сделка будет оформлена до 31 августа.

На данный момент речь идет либо об аренде, либо о досрочном расторжении контракта Кокорина с «фиалками». Во втором случае он перейдет в «Фиорентину» как свободный агент.

Экс-форвард «Зенита» Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в начале 2021 года, подписав контракт на три с половиной сезона.

Однако россиянин не смог закрепиться в составе команды Серии A и провел за полтора года всего 11 неполных матчей, не отметившись результативными действиями. Последний раз на поле Кокорин выходил 10 апреля, а в нынешнем сезоне все еще не был заявлен в состав «Фиорентины».